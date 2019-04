7 destinations incroyables à explorer avant tout le monde

En collaboration avec

Comme je voyage souvent, disons que j’ai déjà coché pas mal de destinations sur ma bucketlist. C’est pourquoi j’aime explorer les endroits qui sortent des sentiers battus.

Choisir des pays plus exotiques comporte toutefois son lot de préparatifs: vaccins, assurance voyage, équipement spécialisé... Il faut penser à tout, mais ça en vaut la peine!

Voici quelques destinations moins populaires, mais ô combien magnifiques, à visiter avant que tout le monde le fasse.

1. Île de Tanna, Vanuatu

Assouvissez votre soif d’inconnu en partant à la découverte d’une petite île dans le mystérieux archipel de Vanuatu, en plein cœur du Pacifique. Vous y passerez un séjour inoubliable parmi les tribus qui peuplent cet intrigant territoire. N’oubliez pas de faire une excursion enflammée sur le Yasur, un volcan en perpétuelle éruption!

2. Barra da Lagoa, Brésil

J’ai attendu des années avant de partir à la découverte de ce sublime pays d’Amérique du Sud. Il faut croire que j’étais un peu nerveux. En fin de compte, quel coup de cœur pour ce pays et ses gens!

Une escapade sur la presqu’île de Florianópolis est gage de plaisir. Paysage à couper le souffle, village de pêcheurs ultra charmant... Ici, on n’a pas le choix de décrocher. Même si quelques serpents nous glissent parfois entre les pattes!

3. Salar d’Uyuni, Bolivie

Le passage obligé en terre bolivienne? Son tétanisant désert de sel. Pendant la saison des pluies, une fine couche d’eau s’accumule sur l’entièreté de sa surface, créant un immense miroir à même le sol. L’expérience est incroyable: il n’y a plus de frontière entre le ciel et la terre!

4. Parc national de la côte des Squelettes, Namibie

Cette terre aride effraya les premiers colons portugais lors de leurs explorations navales. Ils surnommèrent d’ailleurs ce parc «Les portes de l’enfer». Avec raison? Oui et non. L’endroit en vaut assurément le détour, mais assurez-vous d’avoir assez d’essence pour entrer dans l’hypnotisant Parc national de la Côte des Squelettes, sinon... gare à vous!

5. Mostar, Bosnie-Herzégovine

Ayant particulièrement souffert de la guerre de Bosnie-Herzégovine, cette cité fortifiée a su renaître de ses cendres. Elle est maintenant devenue une destination incontournable de l’Europe de l’Est. On y trouve des chutes paradisiaques, un pont sidérant, des cavernes et de sublimes rues pavées.

6. Perito Moreno, Argentine

Un mur de glace légendaire tout droit sorti de Games of Thrones et des pans de cristal bleuté qui se détachent avec fracas avant de tomber dans un lac... La scène est irréelle et nous rappelle la puissance et la fragilité de la nature.

7. Île de Gran Canaria, Îles Canaries

Île mythique du large de l’Afrique, Gran Canaria est surnommée l’île-continent. Pourquoi? À cause de la diversité de ses paysages, de son désert qui borde l’océan, de sa flore luxuriante et mystérieuse, de ses canyons époustouflants et de ses insurmontables récifs épousant la mer. Visiter cet endroit, c’est faire le tour du monde sur une toute petite île!

Vous avez envie de sauter dans le prochain avion? Peu importe la destination que vous choisirez, mieux vaut partir en étant préparé.

Il est important de vérifier si le gouvernement canadien déconseille de se rendre dans le pays que vous prévoyez visiter. Si un avis est émis avant l’achat d’un voyage, il ne sera pas possible d’annuler en revendiquant cette cause et ainsi être remboursé par la protection Annulation de votre assurance voyage. Le remboursement de certains frais médicaux pourraient également vous être refusés.

En cas de pépin, vous pourriez devoir payer de votre poche une facture considérable – évitez les mauvaises surprises! Partez à l’aventure l’esprit tranquille en souscrivant à une assurance voyage comme celle de Desjardins.

Au moment de la rédaction de cet article, aucun avis n’était émis de la part du Gouvernement du Canada pour les pays mentionnés dans cet article.