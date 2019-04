VÉZINA, Jean-Guy



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 11 avril 2019, à l'âge de 80 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jean-Guy Vézina, époux de madame Monique Goulet. Il était fils de feu madame Blanche Dufour et de feu monsieur Omer Vézina. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h45 à 15h45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Claudette (Alain Duquet) et Stéphane (Marie Archambault); ses petits-enfants: Julien, Rémi, Henri, Étienne et David; ses beaux-frères et belles-sœurs: Paulette, Jean-Louis, Gilles et Diane; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: Pauline, Gérard et Jean-Paul; ses beaux-frères et belles-sœurs: Paul, Jeannine, André, Jacques, Gaston, Suzette, Carol. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Le Faubourg pour les bons soins prodigués.