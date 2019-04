AUGER, Jean-Baptiste



À Lotbinière, le mardi 16 avril 2019, est décédé à l'âge de 95 ans, M. Jean- Baptiste Auger, époux de Mme Juliette Blanchet. Fils de feu Philippe Auger et de feu Germaine Lemay, il était domicilié à Lotbinière. Outre son épouse Mme Juliette Blanchet, il laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Marielle Demers), Ginette (Yvon Beaudet) et Louis (Carole Châteauneuf); ses petits-enfants: Maxime, feu Jérôme, Vanessa, Jean-François, Louis-Philippe, Nicolas, Camille et Ariane; ses arrière-petits-enfants: Alexia, Nathan et Coralie. Il laisse aussi dans le deuil sa soeur Thérèse (feu Philippe Lemay) et son frère Martin (Simone Bélanger). Il est allé rejoindre Gérard (feu Cécile Lemay), Roland (feu Marcelle Laverdière), Bruno (feu Colette Groleau), Ida (feu Jean Lemay), Marguerite (Guy Florent), Jeannette (Raynald Forest) et Françoise (Marcel Groleau). Il était le beau-frère de: Simone (feu Clément Tancrède), Rose (feu Adrien Lemay), feu Lucienne (Bruno Boisvert), Laurent (Fernande Mercier), Clément (feu Gertrude Morin), feu Hélène (feu Georges Beaudet), Louisette (Paul Laberge), Claudette, Pierre (Louise Brousseau), feu Richard (feu Jocelyne Lemay) et Marc. Il laisse également dans le deuil plusieurs autres parents et amis. La famille recevra les condoléances le samedi 27 avril, jour des funérailles, à compter de 11h, auLa famille tient à remercier très sincèrement le personnel soignant de la résidence Le Riverain pour les excellents soins et toute l'attention donnés à M. Jean-Baptiste.