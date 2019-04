ROY, Diane



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 avril 2019, à l'âge de 66 ans et 10 mois, est décédée madame Diane Roy, épouse de feu Gaétan Gosselin. Elle était la fille de feu Roland Roy et de feu Jeannette Parker. Elle demeurait à Saint-Lazare, autrefois de Saint-Raphaël de Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 10h. Les cendres seront inhumées au cimetière paroissial à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Danie (Eric Mercier), Guyanne (Christian Bolduc) et Ghislain de même que ses petits-enfants : Maggie, Maxim, Mathis, Samuel, Charlie et Jérémi. Sont aussi affecté par son départ, son frère James (Line Tremblay), sa sœur Nathalie (Sébastien Leblanc), son neveu et sa nièce Steven et Valérie Roy ainsi que leur mère Louise Tremblay. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gosselin, ses deux filleules Annie Parker et Valérie Roy, ainsi que ses oncles, tantes et plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Pavillon Léa-Rose de Saint-Lazare, particulièrement Caroline Alain et Ginette Turcotte pour leurs bons soins auprès de notre mère. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec 104-6070, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H1N 9Z9. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la