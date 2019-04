ROBITAILLE, Sr Geneviève



À l'infirmerie de la Maison-Mère, 560, chemin Ste-Foy, Québec, le 19 avril 2019, à l'âge de 80 ans et 8 mois, est décédée soeur Geneviève Robitaille (soeur Élisabeth-Marie), soeur de Saint-Joseph de St-Vallier. Elle était la fille de feu Joseph-Octave Robitaille et de feu Alice Robitaille, originaire de l'Ancienne-Lorette. Elle était dans la 60e année de sa profession religieuse.Elle sera exposée à lale vendredi 3 mai 2019 de 19 h à 21 h et, jour des funérailles, à compter de 8 h 30.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame de Belmont, 701, avenue Nérée Tremblay, Québec G1N 4R8, dans l'ilot de la communauté sous la direction de la maison funéraire Lépine Cloutier ltée. Soeur Geneviève laisse dans le deuil sa famille religieuse et les associés(es) de la communauté. Elle était la sœur de Maria (feu Raymond Dauphin); Fernande s.s.j.; Marie-Paule, c.s.l.; Gilbert (Rachel Martel); Feu Jules (Denise Genois); Jean-Pierre (Denise Daigle); Lise (Yves Lamonde); Marcel (Diane Vachon); Alice; Roger (Sylvie Jobin); ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.