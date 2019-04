ROBITAILLE, Gaston



À l'Hôpital Chauveau, le 6 avril 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Gaston Robitaille, fils de feu dame Marie Denis et de feu monsieur Ernest Robitaille. Il était l'époux de feu dame Louisette Lambert. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie, soit de 12h30 à 13h30. Il était le père de: feu Richard et Mario (Betty Demetriade). Il laisse dans le deuil ses petits-enfants: Jessica, Janis, Olivier et Rosalie; ses deux arrière-petits-enfants; ses belles-sœurs et ses beaux-frères, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et ses sœurs. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Chauveau pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.