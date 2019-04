MONIER, Marc-André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 avril 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Marc-André Monier, conjoint de madame Colette Leclerc, fils de feu madame Lucienne Fournier et de feu monsieur Lorenzo Monier. Il demeurait à Québec.À sa demande, aucune cérémonie n'est prévue. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Outre sa conjointe, madame Colette Leclerc, il laisse dans le deuil son fils Guy; sa petite-fille Catherine; il était le grand-père de feu Andréanne; sa belle-soeur Yvette (feu Albert Bolduc) la famille de celle-ci et aussi la famille de feu Pierrette ainsi que plusieurs ami(e)s très chers. La famille tient à remercier toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et leur support constant. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer au lien suivant: https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr/s-impliquer/donner