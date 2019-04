GOULET, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 avril 2019, à l'âge de 67 ans et 7 mois, est décédé subitement monsieur Gilles Goulet, époux de madame Jacinthe Corriveau, fils de feu Gilbert Goulet et de feu Estelle Ménard et en 2e noces de feu Marie-Jeanne Vallières. Il demeurait à Armagh de Bellechasse.La famille recevra les condoléances aude 12h à 15h45.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Karine (Christian Lizotte) et Yowan (Catherine Fournier); ses petits-enfants : Audrey-Anne et Anne-Marie Lizotte, Joey et Justine Goulet. Il était le frère de : feu Jean-Guy (feu Ghislaine Turcotte), Clermont (Rosalie A. Goulet) et André (Gisèle Bilodeau). De la famille Corriveau, il était le gendre de madame Jeannette Shink (feu Gérard Corriveau) ainsi que le beau-frère de : Nicole (Réjean Fortin), Carole (Jacques Labrecque), Jocelyne (Denis Vocal), Suzanne (Jean-Paul Pelletier), Richard (Valérie Lampron), Gilles et Nathalie. Il laisse également dans le deuil les membres des familles Ménard et Vallières, ses oncles, tantes et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté St-Cajetan d'Armagh) 80, rue Principale Armagh (Québec) G0R 1A0. La direction des funérailles a été confiée à la