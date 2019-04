RHEAUME, Katia



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 13 avril 2019, à l'âge de 43 ans, est décédée madame Katia Rhéaume, conjointe de monsieur Martin Vachon. Elle était également la fille de monsieur Denis Rhéaume et de madame Carole Soucy. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillerajour des funérailles de 9h30 à 12h15Ses cendres seront déposées ultérieurement au columbarium Wilbrod Robert. Madame Rhéaume laisse dans le deuil son conjoint Martin Vachon ; sa fille Marie-Félix ; ses parents monsieur Denis Rhéaume et madame Carole Soucy ; ses beaux-parents monsieur Adonia Vachon (Suzanne Gagnon) et madame Carole Sirois ; sa sœur Claudie (Stéphane Fortier) et leurs enfants Jérémie et Justin ; sa belle-sœur Caroline (Jean Raymond) et leurs enfants Simon et Justine ; son parrain Gaston ; sa marraine Johanne, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel d'hémato-oncologie de l'Hôpital l'Enfant Jésus pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don en ligne à la Fondation du CHU de Québec dans l'onglet lutte au cancer : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/SLC//