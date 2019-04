GAGNON, Pauline Lapointe



À La Villa Alphonse-Bonenfant, le 23 avril 2019, à l'âge de 100 ans et 9 mois, est décédée dame Pauline Lapointe, épouse de feu M. Gérard Gagnon. Elle demeurait à St-Pierre, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairesamedi, jour des funérailles, de 10h à 12h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Réal, Gisèle (Viateur Beaulieu), Nicole, Claude, Evelyne et Jean (Norma Ouellet); ses petits-enfants: Karina Beaulieu (Daniel Pouliot), Caroline Gagnon (Steeves Fons), Annie Gagnon (Jimmy Durette) et Sabrina Jones (Dominic Lachance); ses six arrière-petits- enfants: Ludovic, Marie-Jeanne, Mathias, Marilou, Antoine et Julia; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci à Anick Gosselin et Diane Fréchette pour l'accueil et la disponibilité dont elles ont fait preuve tout au long des années. La famille désire également remercier le personnel de La Villa Alphonse-Bonenfant pour l'appui manifesté pendant les derniers moments de la vie de notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'Hébergement Alphonse-Bonenfant, 1395, ch. Royal, St-Pierre-Île- d'Orléans (QC) G0A 4E0. Par téléphone 418-828-9114.