ST-PIERRE, Rolande Martel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 février 2019, à l'âge de 95 ans et 5 mois, est décédée madame Rolande Martel, épouse de feu monsieur Sylvio St-Pierre, fille de feu dame Appoline Gagné et de feu monsieur François-Xavier Martel. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au :de 12 h à 15 h.Suivra l'inhumation des cendres au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Elle laisse dans le deuil sa fille Line (Michel Fréchette), et son fils Yves (Danielle Labbé); ses petits-enfants : Marie-Pierre Vézina, Marjorie Vézina (Steve Johnston), Émilie St-Pierre (Sylvio Drolet) et Audrey-Ann St-Pierre; ses arrière-petits-enfants : Zacary Simard, Alexis Rancourt, Samuel Johnston et Lorenzo Drolet; sa sœur Éliane (Georges-Henri Fortin). Rolande est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée : Pierre, Luc, Adrien, Laura, Yvonne, Victor, Paul-Émile, Jeanne, Luce, Aline, Gérard-Raymond.; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille St-Pierre : Romuald, Jeanne, Lionel, Alice et Thérèse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Organisme communautaire le Pignon Bleu. Des formulaires seront disponibles sur place.