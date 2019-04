PERRON, Aline Grenier



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 avril 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Aline Grenier, épouse de feu M. Roger Perron. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport).où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants : Nancy (Yvon Fortin), Mario (Hélène Fortin) et France Verret (Andy Dyer) ; ses petits-enfants : Marie-Josée, Mélany et Guillaume Fortin (Stephen Riley), Emilie Perron (Guillaume Paquet), Allison, Amy Bélanger et Alexander Peterson ; ses arrière-petits-enfants : Véronique (Michael Samson), Olivier, Zachary, Rosemary et Hubert ; ainsi qu'un arrière-arrière-petit-enfant à naître, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, les membres de la chorale de la paroisse Ste-Gertrude de Beauport et ses amies Laurette Poitras, Johanne Grégoire et Johanne Bilodeau. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs coronariens et l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec (SLA), 5415 rue Paré, bureau 200, Mont-Royal (Qc), H4P 1P7. Par téléphone au 1(877) 725-7725 ou encore à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700 ch. des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8. Par téléphone au 418 656-4999 / site internet : www.fondation-iucpq.org