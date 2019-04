MORENCY, Germaine Boucher



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 17 avril 2019, à l'âge de 101 ans et 4 mois, est décédée dame Germaine Boucher, épouse de feu monsieur Roland Morency, fille de feu dame Évélina Paré et de feu monsieur Alphonse Boucher. Elle est née à Sainte-Anne-de-Beaupré et elle demeurait à Saint-Tite-des-Caps. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance aule vendredi, 26 avril 2019, de 19h à 21h ainsi que le samedi, 27 avril de 12h à 13h45. Le service religieux sera célébré en présence du corps, le samedi 27 avril 2019 à 14h, en l'église de Saint-Tite-des-Caps. Le corps sera inhumé ultérieurement au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, gendres et belles-filles: Louisette (Fernand Simard), Victor (Nicole Bouchard), feu Maurice (Estelle Lessard), Mariette (feu Jacques Crépeault), Michel (Marie Coulombe), Réal (Madeleine Chabot), Rachelle (Jacques Pichette) et elle était la mère de feu Réjean; ses dix-sept petits-enfants et ses vingt-cinq arrière-petits- enfants; ses belles-sœurs de la famille Morency: feu Louis-Antoine (Marguerite Lachance), feu Raymond (Lucienne Duchaine), feu Paul-Eugène (Huguette Fillion, feu Yvette Bolduc), feu Fernand (Thérèse Audet). Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Marie-Anna Boucher (feu Honoré Simard), feu Marie-Rose Boucher (feu Cyrias Deschênes), feu Cécile Boucher (feu Georges St-Hilaire), feu Alice Boucher (feu Fernand Journault), feu Juliette Boucher (feu Armand Crépeault), feu François Boucher (feu Juliette Crépeault), feu Magella Boucher (feu Marguerite Asselin), feu Marguerite Boucher (feu Joseph Taillon), feu Jeanne-D'Arc Boucher (feu Michel Gagnon), feu sœur Marguerite Morency p.f.m., feu Maximin Morency (feu Juliette Duclos), feu l'abbé Henri Morency et feu Émile Morency (feu Jacqueline Audet). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Sa famille tient à remercier très sincèrement le personnel du Manoir du Château ainsi que le personnel de l'urgence de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour la qualité des soins prodigués et surtout, pour leur dévouement lors de ses derniers moments. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, Rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/