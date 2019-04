FABER, Yolande Garneau



À l'Hôpital Général de Québec, le 15 avril 2019, à l'âge de 87 ans, entourée de l'amour de siens, est décédée Mme Yolande Garneau, épouse de M. André Faber. Fille de feu Alphonse Garneau et de feu Géraldine Bédard, elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Jacques (Sylvie Vallerand (André Bouthilette)), Lise (Christian Gauthier) et Diane (Georges Roy); ses petits-enfants: Yannick Faber (Hélène Chamberland), Maxime Faber (Magaly Blouin) et Gabriel Bélanger; ses arrière-petits-enfants: Justin et Raphaël Faber; ses frères et sœurs: feu Gérard (Jeanne Dumontier), feu René (feu Pierrette Gauthier), feu Roland (feu Madeleine Leboeuf), feu Lucien (feu Bérangère Beaulieu), feu Raymond (feu Colette Sirois), feu Aline, Pauline (feu Jean-Marie Dubois), Jean-Claude (Marthe Lafleur) et Paul-Henri (Hélène Paradis); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Faber: Jean-Claude (Micheline Noël-St-Jean), Gisèle (feu Rosaire Côté), Benoit (Marthe Ratté), feu Louise (André Plamondon (Line Bédard)), Colette (Pierre Marois) et Claire (Christian Desrosiers). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(e)s. Les funérailles ont été laissés aux soins duLa famille recevra les condoléancesde 13h à 14h en l'église Ste-Angèle-de-St-Malo.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial à tout le personnel et les bénévoles du 3000 et 400 de l'Hôpital Général de Québec pour tout l'amour et les bon soins apportés à l'égard de Mme Garneau. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation FAIS (Fondation pour les aînés et l'innovation sociale) (1, avenue du Sacré-Cœur, Québec (Québec) G1N 2W1).