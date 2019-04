BELHUMEUR, Lucie Provencher



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 avril 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Lucie Provencher, épouse de feu monsieur Onil Belhumeur, fille de feu madame Yvette Lapierre et de feu monsieur Paul-Henri Provencher. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles ultérieurement. Elle laisse dans le deuil son fils Yvan (Sylvie Bonsaint); son petit-fils Guillaume (Andréa Drolet); son frère et ses sœurs : Liliane, Micheline (Jean-Guy Dufour), Yvan (Pierrette Pascal), feu Denise (feu Camille Gagné) et René Poulin; son beau-frère Adrien Girard (feu Monique Belhumeur), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.