MARQUIS, Denyse Plante



Au CHSLD Charlesbourg, le 8 avril 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Denyse Plante, épouse de feu monsieur André Marquis. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10h à 12h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Josée Brochu), Christine et Claude; ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; ses frères: Jean-Marie (Charlotte Langlois), Jacques (Michelle Guilbault); son beau-frère Denis Marquis (Jacqueline Lever), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Pavillon des Milles-Fleurs ainsi que le personnel du CHSLD Charlesbourg pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, ave Belvédère, Québec QC G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com