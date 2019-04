DRAPEAU, Roger



À l'Hôpital Chauveau, le 12 avril 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Roger Drapeau, époux de feu madame Colette Simard, fils de feu madame Yvonne Savard et de feu monsieur Oscar Drapeau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son fils Richard (Sylvie Lavoie); son petit-fils Jean-Philippe; ses arrière-petits-enfants: Dayvon et Angie; sa nièce Sonia Drapeau (Roger Duchesneau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Il est allé rejoindre outre son épouse, ses frères et sœurs: Oscar (Gemma Larose), Rose-Alma (Lucien Paradis), Paul-Henri (Simone Morel), Jeannine (Jean-Claude Cloutier), Marcel (Thérèse Côté), Lucille (Lucien Paradis), Marie-Marthe (Marcelin Jacques), Jean-Yves (Micheline Brousseau), Jean-Louis (Lise Duchesnaeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 10h30 à 13h30 suiviL'inhumation se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. La famille tient à remercier de tout cœur le personnel de l'Hôpital Chauveau pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Tél : 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.