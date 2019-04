NADEAU, Cécile



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 avril 2019, à l'aube de ses 98 ans, est décédée madame Cécile Nadeau, fille de feu Alfred Nadeau et de feu Mérilda Poiré. Elle demeurait à Lévis et était native de Beaumont. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Eugène (feu Anne-Marie Turgeon), feu Maurice (feu Georgette Dumont), feu Jeanne-d'Arc (feu André Carrier), feu Paul (feu Georgette Drouin), feu André (Raymonde Turgeon), Hélène (feu Gonzague Plante), feu Thérèse (feu Lucien Martel), Alfred (feu Rita Baillargeon), feu Raymond (Ghislaine Turgeon) et de Georgette. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://www.fhdl.ca/faire-un-don/.La famille vous accueillera à lale vendredi 26 avril de 19h à 21h et le samedi 27 avril à compter de 12h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Beaumont.