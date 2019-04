LEMIEUX, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 avril 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur André Lemieux, époux de feu madame Anita Couture, fils de feu Alphonse Lemieux et de feu Alfredine Simard. Il demeurait à Breakeyville, autrefois de Saint-Lambert. Il laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs : feu Laurette (feu Albert Boutin), Gabriel (feu Simone Beaudoin), feu Marcel (feu Anna Laflamme), Gisèle (Marcel Parent), feu Jean-Claude (Marie-Claire Parent), Louisette (feu Fernand Boutin), feu Léandre (Françoise Laverrière), Marc (feu Laurette Parent), Paul (Lise Dussault) et Denise (Gérald Boutin); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Couture : Germain (feu Colette Demers, Rita Laprise), Colette (feu Gérard Fournier et Roger Allard), feu Roger (Anita Plante), Noëlla (Claude Noël), Rejean (Judith Bourdon) et Gérald (Nicole Paradis); ses ami(e)s du CHAB et particulièrement Jeannine et Olivette; ses cousins et ses cousines, ses neveux et ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, particulièrement l'unité des soins palliatifs, https://www.fhdl.ca/faire-un-don/?gclid=EAIaIQobChMI3oOWye_N4QIVj1qGCh0r4gv0EAAYAiAAEgKY6vD_BwE.à compter de 10h.