POITRAS, Jean-Paul



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 avril 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Poitras, époux de feu madame Lucette Émond, fils de feu Marie Daigle et de feu Arthur Poitras. Il demeurait à Québec, autrefois de L'Islet.La famille recevra les condoléances auà compter de 13h.Il laisse dans le deuil ses enfants: France (Gaëtan Corbin), Alain, Claire (Pierre Laliberté) et Chantal (feu Daniel Bernier); ses petits-enfants: Jonathan, Sébastien, Marie-Frédérique, Michaël, Gabriel et Nicolas; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de Roger (feu Antoinette Pelletier), feu Marie-Rose (feu Armand Claude), feu Esthérina (feu Antoine Poitras), feu Donat (Charlotte Gauvin) et de feu Thérèse (feu Oliva Caron). Il était également le beau-frère de Michel Émond (Marie-Paule Chouinard) et de feu Ginette Émond (Jacques Dufresne). De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur présence, leur humanisme et les excellents soins, particulièrement au Dre Lauréanne Goulet- Plamondon pour son empathie et son écoute. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.