GAGNON, Yvette Chabot



Entourée d'énormément d'amour, dame Yvette Chabot s'est éteinte le 11 avril 2019, à l'âge de 86 ans, au Centre d'Hébergement St-Augustin. Elle était l'épouse de feu M. Lionel Gagnon. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport), autrefois de Causapscal en Gaspésie. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 10h à 12h50.et ses cendres seront déposées au Columbarium F.-X. Bouchard. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Carol (Monique Lambert), Daniel (Suzanne Giroux), Florence (Gaétan Guay), Micheline (Daniel Greffard), Marcelle (Martin Fontaine), Michel (Lyne Dynes), Claude (Johanne Fortin), Chantal (Steeve Welsh); ses petits-enfants: Audrey, Vincent, Kristelle, Jessica, Ariane, Véronique, Sébastien, Jimmy, Andréanne, Priscilla, Sabrina, Gabriel, Amélie, Francis; ses nombreux arrière-petits- enfants; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: feu Antoine (Françoise Robichaud), feu Léopold (Gisèle Gagnon), Joséphine, Jeannette (Patrice Tremblay), Rita (Léo Montminy), André (Lise Dumais), Alphonse (Claudette Morin) et Denise (Maurice Gagné); ses beaux-frères, belles-sœurs de la famille Gagnon ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s dont Blanche Brotherton. La famille tient à remercier tout le personnel du 3e étage du Centre d'Hébergement St-Augustin pour leurs petites attentions et les bons soins prodigués. Un grand merci à Johanne et Maxime pour leurs visites quotidiennes. Elle est allée rejoindre son époux Lionel, sa fille bien-aimée Johanne, son gendre Daniel Dussault, ses sœurs et ses beaux-frères: Marie (Hector Couturier), Cécile (Henri Girard), Rose (Roméo Lévesque) et Noëlla (Robert Talbot). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet : www.alzheimer.ca