PLANTE, Jean-Guy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le mardi 16 avril 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Plante, époux de madame Gertrude Roussel. Il était le fils de feu madame Yvonne Beaupré et de feu monsieur Lauréat Plante. Il demeurait à Charlesbourg et était natif de St-Léonard de Portneuf. La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifSes cendres seront déposées au columbarium Wilbrod-Robert. Monsieur Plante laisse dans le deuil son épouse Mme Gertrude Roussel; ses enfants: Martine Plante (Jean Rhéaume), Mario Plante (Sonie Boulet) et Johanne Plante (Yuriy Dolgopolyy); ses petits- enfants: Amélie, Annabelle (Antoine Cantin-Warren), Marie-Hélène, Vanessa, Raphaël, Sasha; ses arrière-petits- enfants: Raphaelle et Mikaelle; ses belles-sœurs: Marguerite Benoît (feu Léonard Plante), Monique Roussel (feu Germain Dumas), Thérèse Roussel (feu Fernand Vézina), Madeleine Roussel (feu Fernand Lacasse); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Remerciements au personnel de la résidence pour aînés Les Jardins Lebourgneuf, principalement Guylaine, Diane et Marion, pour leur dévouement et pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com