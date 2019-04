LAPOINTE, Gervaise Talbot



Au CHU de Québec, Hôpital Saint- François d'Assise, le 15 février 2019, à l'âge de 89 ans et 8 mois, est décédée madame Gervaise Talbot, épouse de feu monsieur Marc Lapointe. Originaire de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, elle demeurait à Québec près de ses deux fils. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la Sacristie de, de 9 h 30 à 11 h 30.L'inhumation se fera au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gervais (Lilianne Beaudry), Martin (France Leblanc), feu Hélène; ses petits-enfants: Charles (Vivian Lin), Francis (Julie Lemay-Roux), Annie-Pier (Hugo Castiglia) et Olivier (Elise Clavet) et ses arrière-petits-fils: Edouard Lapointe et Louis Castiglia. Elle laisse également ses frères et soeurs: feu Cléophas, feu Thérèse (feu Pierre Richard), feu René (feu Pierrette Blais), feu Hélène (feu George-Albert Gourgues), feu Claude (feu Marguerite Simard), feu Marcel (Madeleine Bélanger); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Fernand Lapointe (feu Jeannine Hudon), feu Gaétane Lapointe (feu Benoit Létourneau), feu Conrad Lapointe (feu Laurette Delagrave), feu Dorette Lapointe (feu Jules Talbot), Françoise Lapointe (feu Guy Caron), Colette Lapointe (feu Léo Leblanc). Sont également touchés par sa disparition, ses nombreux neveux et nièces des familles Talbot et Lapointe, ses cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à remercier Dre Ann Montreuil et son équipe des soins palliatifs pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec Soins palliatifs HSFA B-8. La direction des funérailles a été confiée à la