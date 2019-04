GARNEAU, Marguerite



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 19 avril 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Marguerite Garneau. Née à Québec, le 31 mai 1939, elle était la fille de feu dame Blanche Binet et de feu monsieur Roméo Garneau. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Madame Garneau laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Claire (Gérard Giguère), Gérard (Laurette Cyr), Gilberte (feu Emilien Paré), Françoise (feu Jean-Guy Leblanc), Edouard (Reine Roger), Laurent, Paul (Pierrette Cyr), Pierre (Solange Bussières), Noëlla Gagné (feu Jean-Claude), Andrée Lachance (feu Fernand), Gaston Clouet (feu Hélène) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Marguerite était également la sœur de feu Jean-Marie et feu Maurice. La famille remercie tout le personnel du département d'hémato- oncologie et du 4e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U., pavillon Enfant-Jésus, Tél. : 418-525-4385 Site : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec. Les funérailles sont sous la direction de