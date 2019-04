FITZBACK, Michel



Au foyer de Charlesbourg (soins palliatifs), le 19 avril 2019, à l'âge de 67 ans et 7 mois, est décédé monsieur Michel Fitzback, fils de feu dame Rollande Pelletier et de feu monsieur Laurent Fitzback. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 16h etLes cendres seront déposées au cimetière paroissial de Courville à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants: Kathy (Frédéric Poirier), Carl, Bobby, Mélanie; ses frères et sœurs: feu Murielle, Micheline, Francyne (Jacques Boutet), Monique, Marc, Mario, Marlène, Martin, Martine (Guy Chamberland) et Maude, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du foyer de Charlesbourg pour la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'hébergement de Charlesbourg (soins palliatifs), 7150, boul. Cloutier, Québec G1H 5V5, tél. : 418 628-0456, poste 1300, des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.