Aimable baboune

Encore une fois, en lisant un long reportage consacré à Éric Lapointe et à ses groupies dans ce Journal, avec de multiples photos de notre ami remontant à près d’une décennie, ça m’a frappé : on ne le voit rire ou sourire à aucun moment.

En ville ou sur la plage ? Visage impassible. Au milieu d’admiratrices qui le suivent comme une horde de caniches en Jamaïque ou en République dominicaine ? Face de carême. Lorsqu’on le voit dans la page de Rodger Brulotte ? Pas davantage de sourire. Je l’ai déjà rencontré à un gala de boxe et... devinez quoi ? Aucune émotion apparente.

Pourtant, c’est une idole des plus appréciées de notre univers médiatique ! Tout le monde sait bien au fond que c’est une « marque de commerce » qu’il a adoptée, cet « air de bœuf »... un peu comme les lunettes noires dont Luc Plamondon ne se départit jamais en public. Sa baboune fait partie du personnage. Il joue les durs, alors on lui suppose un cœur tendre. Un Éric Lapointe rieur sur ses photos ? Impensable ! Ce ne serait plus lui.