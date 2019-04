VERMETTE, Gaétan



Au Centre d'Hébergement Yvonne Sylvain, le 3 avril 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Gaétan Vermette, époux de dame Diane Huot. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h50.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Sonia (Luc Huot), Manon (Steeve Gagnon), Claude (Marie-Claude Leclerc) et Christian; ses petits-enfants: Pierre-Luc, Mathieu, Sébastien, Guillaume, Christopher et Gabriele (sa mère Chantal Simard); ses deux arrière-petits-fils: Charles-Olivier et Louis-Alexandre; les frères, son beau-frère et ses belles-sœurs: Robert (Céline Tremblay), Jacques (Josée Camiré), Mario (Denise Bélanger), Marc, Michel (Linda Samson) et feu Thérèse (Henri Gignac); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Huot ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, 2601 chemin de la Canardière, J-9000, Québec (Qc), G1J 2G3, par téléphone : 418-663-5155 / site internet : fondationcervo.com