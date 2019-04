LABBÉ, Marie-Louise



Au CHSLD de Baie-Saint-Paul, le 13 avril 2019, à l'âge de 98 ans, nous a quittés dame Marie-Louise Labbé. Elle était l'épouse de feu Monsieur Léopold Gagné et elle demeurait à Baie-Saint-Paul, autrefois de Saint-Urbain.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis(es) au funérarium de lasamedi, jour des funérailles, à compter 9 h. Madame Marie-Louise Labbé laisse dans le deuil ses enfants: Hélène (Maurice Desgagné), Léonce (Francine Tremblay), Camil (Claudette Simard), Geneviève (Isidore Bouchard), Raymond (Marie-France Fillion), Damien (Marlène Boivin), Louis; ses petits-enfants: Josée, Mireille, Nicolas, Luc, Claire, Sébastien, Caroline, Alexandre, Mikaël, Julie, Benoit, Jessica, Raphaël, Catherine; ses arrière-petits- enfants, ses sœurs et frères: Ursule (feu Charles-Ovide Thibeault), Maude (Léonard Jalbert), Pierre (Réjeanne Durand), feu Joachim (Gisèle Massé), feu Églantine (feu Paul Boisjoli), feu Paul-Émile (feu Aline Bouchard), feu Germain; ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Gagné; ses filleuls: Yvan, Martin, Réjean; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). À vous tous, personnel de l'unité Pierre-Dupré du CHSLD de Baie-Saint-Paul un merci sincère pour votre dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Résidence Au Gré du Temps de Saint-Urbain, formulaires disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la