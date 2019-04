Baisse inattendue des revenus: l’action de Bombardier plonge de 14 %

L’action de Bombardier a plongé de plus de 14 % aujourd'hui après une révision à la baisse des prévisions financières de l’entreprise pour 2019.

Vers 9 h 35, le titre s’échangeait à 2,50 $, en baisse de 42 cents, à la Bourse de Toronto.

Dans un communiqué, la multinationale montréalaise a annoncé que ses revenus annuels atteindraient environ 17 milliards de dollars US, soit 1 milliard $ US de moins que ce que la direction prévoyait il y a à peine cinq mois.

La moitié du manque à gagner, soit 500 millions de dollars, est attribuable à «l’accélération moins rapide que prévu de la production» chez Bombardier Transport, la division de matériel roulant, a indiqué l’entreprise. Quelque 250 millions de dollars sont attribuables «à une incidence défavorable des taux de change» chez Bombardier Transport et 250 millions de dollars de plus à une baisse des livraisons d’avions commerciaux liée à la cession hâtive des appareils Q400 à Viking Air.

Pour ce qui est du bénéfice d’exploitation, il devrait osciller entre 1,15 et 1,25 milliard de dollars US, soit 100 à 150 millions $ US de moins que prévu en décembre.

C’est la deuxième fois en moins de six mois que le PDG Alain Bellemare déçoit les marchés avec de mauvaises surprises financières. Le 8 novembre dernier, l’action de Bombardier avait perdu jusqu’à 27 % en raison, notamment, de retards dans le secteur ferroviaire qui ont grugé les liquidités de l’entreprise.