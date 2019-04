GALLESE, Frédéric



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 avril 2019, à l'âge de 19 ans, est décédé Frédéric Gallese, fils de madame Joanne Lafrance et de monsieur Eustachio Gallese. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre ses parents, il laisse dans le deuil son inséparable frère Gabriel, son frère et sa soeur: Anthony et Jessie (Charles Duquet); sa nièce et son neveu: Léanne et Julien; sa grand-mère madame Elena Gallese; ses oncles et tantes: Pierre Lafrance (Anne Pichette), Danielle Lafrance (Gilles Tardif), feu Denise Lafrance (André Larose, Yves Coulombe), Dario Gallese (Debbie Levasseur), Angela Gallese (Guy Sarie), Denis Gallese et feu Marina Gallese (Angelo Nittolo); ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'école Madeleine-Bergeron et du CHUL, aux membres du club de soccer Powerchair, à la Fondation Maurice Tanguay et à la Fondation Le choix du Président. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Dystrophie musculaire Canada (https://www.muscle.ca/fr/) ou à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc). La famille vous accueillera auà compter de 12h.