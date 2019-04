LEMELIN, Michel



À la Clairière du Boisé de Québec, le 10 avril 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Michel Lemelin, époux de madame Irène Petit, fils de feu madame Marie-Anne Plante et de feu monsieur J. Albert Lemelin. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, la famille vous accueillera pour les condoléances, en présence du corps, aule samedi 27 avril 2019, de 11h à 13h30.La mise en crypte se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Irène, ses frères: feu Jimmy (feu Jocelyne Hazen), Réjean (Nicole Vézina); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Petit: feu René, Rosanne (Elzéar Turcotte), feu Jean-Claude (Lise Bouffard), feu André, Marguerite (Jacques Drouin). Il laisse également dans le deuil son oncle, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 6e étage de la Clairière du Boisé. À la demande du défunt, compensez l'envoi de fleurs par des messes ou par un don à la Fondation des maladies de l'œil, 1100, rue Bouvier, bureau 010, Québec, (Qc) G2K 1L9, téléphone: 418 654-0835, site Web : www.fondationdesmaladiesdeloeil.org. Des formulaires seront disponibles sur place.