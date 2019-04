DESROSIERS, Yolande



Au centre d'hébergement de Limoilou, Québec, le 9 janvier 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Yolande Desrosiers, fille de feu dame Zelpha Lavigne et de feu monsieur Philippe Desrosiers. Née à Pointe-au-Père, le 24 octobre 1927, elle demeurait à Québec.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 9h30. Les cendres seront déposées au cimetière de Pointe-au-Père à une date ultérieure. Madame Desrosiers laisse dans le deuil sa sœur, son beau-frère: Claire (Bernard Archambault); ses neveux, nièces: Marie-Claude, Denyse et Annie Archambault, Maurice, Claire, Lise, Sylvain et Andrée Lavoie, Ghislaine et Lina Santerre; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du centre d'hébergement de Limoilou pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'Arthrite, Site : www.arthrite.ca, Tél. : 1-800-321-1433. Les funérailles sont sous la direction de