Célébrer les 20 ans de jumelage avec Namur

La Ville de Québec marquera les 20 ans de son jumelage avec la ville belge de Namur par une série d’activités et d’événements cet été.

La conseillère responsable de la Culture, Alicia Despins, en a fait l’annonce jeudi. Les festivités se tiendront autour de l’hôtel de ville, notamment dans ses jardins, du 28 juin au 3 juillet.

« Les activités présentées à Québec lors de ces journées de célébration sont des traditions qui se déroulent annuellement à Namur, a expliqué Mme Despins. En les reproduisant ici, à Québec, nous souhaitons favoriser les échanges entre nos citoyens et ceux de Namur, notre ville jumelle. »

Bière, chocolat et fromage belges seront à l’honneur de plusieurs conférences. On brassera d’ailleurs une bière dans une collaboration inédite entre les deux villes. La Citadelle sera réalisée par les microbrasseries La Houppe (Namur) et La Barberie (Québec) selon les techniques belges avec des aromates du Québec.

Pour célébrer les traditions belges, on organisera des combats amicaux d’échasseurs, activité populaire de Namur. Les visiteurs pourront aussi admirer un cortège folklorique de la Wallonie-Bruxelles et entendre un groupe de chant traditionnel.