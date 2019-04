Charlize Theron réprimande un animateur français en direct pour son geste

De passage sur le plateau de l’émission française Touche pas à mon poste pour faire la promotion de son nouveau film, l’actrice américaine, Charlize Theron, a dénoncé un geste commis par l’animateur, Cyril Hanouna, auprès d’une collaboratrice.

L’incident s’est produit en direct à la chaîne française C8, mercredi soir. L’animateur Cyril Hanouna – qui n’en est pas à ses premiers gestes controversés – a brusquement embrassé sur la joue une interprète venue pour traduire les propos à Charlize Theron et à Seth Rogen, également invité sur le plateau.

«Maybe ask next time» («Demandez, peut-être, la prochaine fois?»), a lancé l’actrice, visiblement offusquée par ce qu’elle venait de voir. À ses côtés, on peut voir un Seth Rogen, lui aussi passablement embarrassé.

Charlize Theron dans #TPMP quand Cyril Hanouna embrasse spontanément une jeune femme sur la joue : “la prochaine fois, vous pourriez peut être demander la permission avant ” pic.twitter.com/7MxBn1FKOm — Wissem (@Wissem_Rassas) 24 avril 2019

Cyril Hanouna a brièvement allongé le malaise en demandant à la dame si elle était «émoustillée» et «émue» par ce qui venait de se produire. «Ça va», a-t-elle répondu.

L’animateur a déjà été sanctionné par le passé pour des gestes inappropriés commis en ondes. En 2016, il avait posé la main d’une chroniqueuse sur son sexe, ce qui avait valu une amende salée à la chaîne. Il avait également défendu un chroniqueur masculin qui avait embrassé la poitrine d’une invitée qui avait expressément exprimé son refus.

Sur Twitter, plusieurs internautes ont salué l’indignation de Charlize Theron. «Est-ce qu’on peut envoyer un bouquet ou des chocolats Léonidas à Charlize svp, pour la remercier? Essayer d’expliquer le consentement à ce mec, c’est un acte de bravoure», écrit Delphine Rivet.

Theron et Rogen se donnent la réplique dans la comédie Séduis-moi si tu peux! qui prendra l’affiche le 15 mai.