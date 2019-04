Corée du Nord: seul le «droit international» permettra un règlement de la crise nucléaire

Vladivostok | Le respect du «droit international» et non «le droit du plus fort» permettra une résolution de la crise sur le programme nucléaire de Pyongyang, a affirmé jeudi le président russe Vladimir Poutine après une rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

«Le plus important est de restaurer (...) la force du droit international et de revenir à une situation où le droit international, et non pas le droit du plus fort, détermine le court des affaires dans le monde», a souligné M. Poutine à la presse à l’issue de son premier sommet avec M. Kim à Vladivostok, en Extrême-Orient russe.