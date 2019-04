GENEST, Jean-Louis



À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 13 avril 2019, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Genest conjoint de madame Lise Déry et fils de feu monsieur Léo-Paul Genest et de madame Jeannine Gagnon (feu Gaston Choquette). Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Genest laisse dans le deuil, outre sa conjointe et sa mère, ses enfants: feu Philippe, Jean-François (Krystel Katty Brouillette) et Joanie (Luc Dantinne); ses petits-enfants: Chuck et Lexie; la mère de ses enfants Carole Letarte; ses frères et sœurs: feu Diane, Denise, Pierre-Paul et Lisette (Daniel Martel); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Déry, ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Un merci spécial à sa cousine Réjeanne pour sa présence. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale samedi 27 avril 2019 de 11h à 12h. Selon ses volontés, il n'y aura pas de service religieux.