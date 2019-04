BOURGAULT, Soeur Hermine



À la Maison Bon-Pasteur, le 19 avril 2019, à l'âge de 87 ans, après 69 ans de vie religieuse, est décédée soeur Hermine Bourgault (soeur Saint-Bruno). Native de Saint-Léon de Standon, Québec, elle était la fille de feu monsieur Lévis Bourgault et de feu dame Laura Lacasse. Elle demeurait à Québec.sera ouvert pour accueillir vos vœux de condoléances le mardi 30 avril 2019 de 9 h 30 à 13 h 45. La famille de sœur Hermine sera sur place à compter de midi.Outre les membres de sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil: les affilié(e)s à la congrégation et ses sœurs: Marie-Blanche (feu Roland Giroux), Claudette (feu Louis-Marie Boilard) et Guyanne (Henry Bishop) ainsi que ses neveux, nièces, cousins et cousines. Selon ses volontés, soeur Hermine sera incinérée et la mise en terre des cendres se fera ultérieurement, au cimetière de la communauté, 2929, rue Pinsart, Sainte-Foy QC, G1X 3V8. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Charités Bon-Pasteur, 2550, Marie-Fitzbach, Québec, QC, G1V 2B2.