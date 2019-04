BOUTIN, Gérard



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Gérard Boutin au Centre d'hébergement Le Faubourg à Québec, le 17 mars 2019, à l'âge de 92 ans et 6 mois. Il était l'époux de feu madame Marie-Ange Bérubé et le fils de feu madame Marie Anne Noël et de feu monsieur Philibert Boutin. Né le 6 septembre 1926 à Armagh (Bellechasse), il résidait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa fille, Myrianne Boutin (Martin Fiset). Son fils Paul Laverdière (Jacqueline Côté), sa petite-fille Mélanie Laverdière (Pascal Lepage) et ses arrière-petits-enfants, Alexie et Anabelle. Sa sœur Ernestine (feu Ernest Fournier) et son frère Adrien (Louisette Isabel, Marie-Paule Bernard) ainsi que plusieurs neveux et nièces de la famille Boutin, dont sa nièce Lise Boutin (Jean-Denis Bouchard). Il était aussi le frère de feu Joseph, feu Yvonne Côté, feu Eugène (feu Rose-Aimée Vallières), feu Adrienne (feu Marcel Ménard, feu Philippe Chouinard), feu Léopaul (feu Yvonne Lacroix), feu Robert (feu Gisèle Poitras), feu Valère (feu Ange-Aimée Labbé), feu Maurice (Huguette Fortier), feu Jeanne-d'Arc (feu Roger Vallières), feu Germaine.Il laisse également son beau-frère Ghislain Bérubé (Jocelyne Langlois) et ses belles-sœurs: Sœur Murielle, o.p., Dominicaine Missionnaire Adoratrice, Huguette (Jean Pelletier), Claudette, Nicole, Estelle (Marcelin Côté), ainsi que plusieurs neveux et nièces de la famille Bérubé. Un merci particulier au personnel du Centre d'hébergement Le Faubourg, 2e étage, pour le respect et le dévouement, l'excellence des soins prodigués depuis 1 an et 7 mois à mon père. Merci de ne pas envoyer de fleurs et de traduire vos témoignages de sympathie par un don fait au Dominicaines Missionnaires Adoratrices, pour la Cause de la béatification et de canonisation de Mère Julienne du Rosaire. 131 rue des Dominicaines, Québec, QC, G1E 6S8, téléphone : (418) 661-9221. Site Web : https://op-dma.com/mere-julienne-du-rosaire. Des enveloppes seront disponibles à l'église.