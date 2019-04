SIMARD, Christian



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Christian Simard, survenu à Québec, le 15 avril 2019. Il était le fils de madame Francine Roth et de monsieur Jean Simard. Il habitait à Québec. Ses proches se réuniront à une date ultérieure pour lui rendre hommage dans la plus stricte intimité. Outre ses parents, il laisse dans le deuil son fils Cédric Bacon-Simard; son frère Stéphane; la mère de son fils madame Maryse Bacon; plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à sa tante Lise Matt et sa mère Francine Roth pour leur accompagnement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'association Diabète Québec, 3750 boul. Crémazie Est, suite 500, Montréal (QC) H2A 1B6, téléphone : 1 800 361-3504, ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387. https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/donshttps://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don