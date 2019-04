TARDIF, Micheline



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 9 avril 2019, à l'âge de 68 ans, est décédée dame Micheline Tardif, fille de feu dame Candide Boucher et de feu monsieur Philippe Tardif. Elle était l'épouse de monsieur Magella Daigle. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Magella; ses enfants: Éric Marcheterre (Maryline Bédard), Annie Marcheterre (Jules Fillion), Marc Daigle (Josée Pilote), Dominique Daigle (Nathalie Summerville) et Rémy Daigle (Viviane Comeau); ses petits- enfants: Emy, Amélia, Éliza, Kym, Roxanne, Audrey-Maude, Mathieu, Rébécca, Samuel et James; ses frères et sœurs: feu Philippe Tardif (Aimée Joncas), feu Cécile Tardif (feu Léo Joncas), Gertrude Tardif (feu Roger Mathieu), Norbert Tardif (feu Monique Gouge), Armande Tardif (feu Denis Tremblay), Gaétane Tardif (Yvon Couture), Lucia Tardif (Rémy Pelletier) et Yollande Tardif; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Fernand Daigle (Louise Généreux), Émilien Daigle (Ginette Jobin), Léopold Daigle (Lise Beaupré) et Réjean Daigle (Francine Thériault) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec, 4ième étage pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.