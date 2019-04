SAVARD, Raymond



À l'hôpital Général de Québec, le 17 avril 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Raymond Savard, époux de madame Claudette Caron, fils de feu madame Jacqueline Lebel et de feu monsieur Marcel Savard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 12h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mount-Hermon. Il laisse dans le deuil ses fils : Martin (Julie St-Hilaire), Patrick et Dany (Geneviève Brassard); ses petits-enfants : Steven, Claudy, Florence, Lily-Rose, Antoine et Annabelle; ses frères et sœurs : Claude (Floriane St-Gelais), Michel (feu Hélène Dionne), Maurice (Marie Darveau), Johane (Gilles Thériault), Pierre (Manon Lemoyne), Hélène, Éric et Gilles (Lynda Lafrenière); son beau-frère Gilles Larrivé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau # 261, Québec, Québec, Téléphone : 418 682-6387, Site web :www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place