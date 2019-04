Décision douteuse à San Jose: les arbitres paient la note

En poste durant le septième match de la série Golden Knights-Sharks, les arbitres Eric Furlatt et Dan O’Halloran ont été laissés de côté par la Ligue nationale de hockey (LNH) pour la suite des rencontres éliminatoires.

Sur le site Scouting the Refs, il est possible d’apprendre que 24 des 40 officiels retenus pour travailler au début des séries ont vu leur mandat prolongé en prévision de la deuxième ronde. Parmi ceux-ci, il y a Francis Charron, Marc Joannette et François St-Laurent. Du côté des juges de ligne, Pierre Racicot, Jonny Murray et Michel Cormier ont reçu la confiance de leurs supérieurs.

O’Halloran et Furlatt ont décerné une punition majeure au porte-couleurs des Knights Cody Eakin pour un double-échec commis à l’endroit de Joe Pavelski pendant la troisième période de la partie présentée mardi à San Jose. La pénalité, qui a suivi la chute du capitaine des Sharks et qui a été remise en question par plusieurs, a permis à la formation californienne d’inscrire quatre buts en 4 min 01 s et de transformer un retard de 3 à 0 en une avance de 4 à 3.

Les Requins ont finalement gagné 5 à 4 en prolongation et ont accédé à la demi-finale de l’Association de l’Ouest.