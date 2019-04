Découvrez le nouveau tatouage d’Éric Lapointe en l’honneur de sa blonde

C’est connu, Éric Lapointe est un véritable rockeur au cœur tendre. Il le prouve une fois de plus en entrevue avec le magazine 7 Jours où il a dévoilé la signification derrière son plus récent tatouage.

En effet le coach à La Voix a décidé de rendre hommage à quelqu’un d’important dans sa vie : son amoureuse Rosalie.

«Je me suis fait tatouer une rose sur l’avant-bras gauche. J’ai l’habitude de me faire tatouer une rose pour chacune des femmes marquantes dans ma vie, et je suis rendu là après quatre ans avec ma belle Rosalie», a raconté le chanteur au magazine de nouvelles artistiques.

Des images de son tatouage tout frais avaient d’ailleurs circulé il y a quelques semaines et les gens avaient été nombreux à commenter leur appréciation sous la publication.

Un geste très touchant de la part d’Éric pour sa douce!

