BERNIER, Jean-Yves



À l'Hôpital de Montmagny, le 10 avril 2019, à l'âge 69 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Bernier époux de madame Marie-Josée Pelletier, demeurant à L'Islet. Il était le fils de feu dame Gabrielle Deschênes et de feu monsieur Lucien Bernier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marie-Josée, ses enfants: Véronique et Frédérick Bernier et Chantal Lavoie (Benoit Poitras); ses frères: Gilles (Diane Clavet) et Richard; sa sœur Lucienne (feu André Carette); ses beaux-parents: Clémence Robichaud et Hervé Pelletier; ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Christine (Damien Leclerc), Janin (Marie-Josée Boucher), Steve (Nathalie Bérubé) et Rémi Pelletier (Josée Lacroix).Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'Hôpital de Montmagny, pour leurs attentions, leur approche et la grande qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 2K2, ou à l'Association Pulmonaire du Québec, 6070 Rue Sherbrooke E #104, Montréal, QC H1N 1C1. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 26 avril de 19h à 21h; samedi, jour de la célébration, à compter de 12h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.