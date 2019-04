«Eeeuuuhhh», dixit Justin Trudeau

Le français du premier ministre canadien est un sujet tabou. Difficile d’expliquer pourquoi le rejeton de Pierre Elliott Trudeau et son français de haute voltige, qui a fait son secondaire au Collège Brébeuf comme son paternel, peut être aussi gauche et hésitant dans la langue de Molière.

Jagmeet Singh partait de plus loin que Justin Trudeau quand il s’est mis à l’apprentissage du français. Qui plus est, ne vivant pas au Québec, il n’a pu profiter de la loi 101 comme Sugar Sammy.

De plus, les gens ignorent ce qu’est le sikhisme, cette religion qui a proclamé l’égalité hommes-femmes en 1499, préférant s’arrêter au turban. Or, avec ses longs cheveux libérés de leur « emballage », Singh a plus l’air d’une rockstar sexy que d’un croyant.

Et contrairement au chef conservateur Andrew Scheer, Singh est proavortement et promariage gai. Et il reconnaît le droit au Québec de légiférer sur la laïcité, et ne ponctue pas ses discours en français de « eeeuuuhhh ».