MARCEAU, Valéda Leclerc



À l'Hôpital St-Sacrement de Québec, le 15 avril 2019, à l'âge de 92 ans et 10 mois, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Valéda Leclerc, épouse de feu Lucien Marceau. Fille de feu Alphonse Leclerc et de feu Valéda Tremblay, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Marceau, neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 9h30 à 10h45.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial au personnel du centre d'hébergement l'Auberge aux 3 Pignons pour les bons soins, leur compassion et leur dévouement. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'ACV de Québec. (4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec, QC G2J 1B8). Pour rendre hommage à Mme Leclerc, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com