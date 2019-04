États-Unis: un Canadien, devenu une sensation du web, condamné pour meurtre

Un Canadien surnommé «Kai l'auto-stoppeur à la hachette» a été condamné aux États-Unis pour le meurtre, en mai 2013, d’un avocat du New Jersey.

L’individu, de son vrai nom Caleb McGillivary, a été reconnu coupable mercredi du meurtre au premier degré de l’avocat Joseph Galfy, âgé de 73 ans.

Selon le bureau du procureur du comté d’Union, il aurait battu à mort la victime dans une maison de la ville de Clark, au New Jersey.

Les jurés ont délibéré pendant deux jours avant de le condamner. Il risque la prison à vie et saura le 13 juin quel sort lui est réservé.

Caleb McGillivary, 30 ans, est devenu une célébrité sur le web après avoir raconté à une chaîne de télévision comment il avait sauvé deux femmes d’une agression en Californie avec une hachette. C’était en février 2013.

La vidéo de son entrevue avait rapidement fait le tour du web en raison, notamment, de la façon décalée avec laquelle il s’exprimait. «Smash! Smash! Smash! avait-il déclaré, selon le New York Post. C'était génial. C'était l’expérience la plus fantastique de ma vie.»

Puis, en mai de la même année, il a rencontré l’avocat Joseph Galfy à New York, et ils se sont retrouvés au domicile de ce dernier, dans le New Jersey. Selon McGillivary, il a été drogué et s’est évanoui, puis s'est réveillé en constatant que son hôte essayait de l’agresser sexuellement. Il aurait frappé l’avocat avant de s’enfuir.

Les procureurs ont toutefois relevé plusieurs incohérences dans le témoignage du prévenu, en plus du fait que ce dernier s’était coupé les cheveux et avait fui l’État, puis avait été attrapé à Philadelphie trois jours plus tard.

De plus, le médecin légiste a fait savoir que la victime, qui mesurait 5 pi 5 po et pesait 230 lb, avait subi de nombreuses blessures contredisant la thèse de la légitime défense. Il a notamment évoqué des blessures contondantes au visage, à la tête, au cou, à la poitrine et aux bras, notamment trois fractures du crâne, quatre côtes fracturées et de graves contusions, écorchures et saignements.