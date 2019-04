BELLEMARE, Danny



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 avril 2019, à l'âge de 53 ans, est décédé monsieur Danny Bellemare, fils de madame Louise Simard et de feu monsieur William Bellemare. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà compter de 9h.Les cendres seront déposées dans le lot familial au printemps. Il laisse dans le deuil, outre sa mère Louise Simard, son oncle Jean-Claude Simard; sa cousine Nancy Simard (Serge Gagné); sa tante Lilianne Simard; son oncle Paul-Émile Morin; sa cousine Sylvie Morin; les membres de la famille Bellemare (New Hampshire USA); son grand ami René Chapados; plusieurs autre cousins, cousines; les membres de la famille Lebrun; merci à Thérèse Amyot pour sa présence. Un Merci spécial au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.