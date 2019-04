TANGUAY, Françoise Bourgault



À la Maison de soins palliatifs du Littoral à Lévis, le vendredi 12 avril 2019, est décédée à l'âge de 71 ans et 11 mois, madame Françoise Bourgault, épouse de monsieur Bernard Tanguay. Elle était la fille de feu monsieur Raymond Bourgault et de feu madame Maria Nadeau. Elle demeurait à Saint-Léon-de-Standon.où la famille recevra les condoléances à compter de 12h sous la direction de la maison funéraire :Elle laisse dans le deuil son époux Bernard Tanguay et elle était la mère de : Alain (Nancy Laferrière), feu Daniel et Geneviève. Elle était la sœur de : Cécile, François (Louise Joncas), feu Omer (Micheline Fournier), Claire (Marcel Beaumont), Noël (Johanne Verreault) et feu André (Madeleine Pineault). De la famille Tanguay, elle était la belle-sœur de : Augustine (feu Guy Drouin), feu Sauveur, Onil (Lisette Couture), feu Robert, Noëlla (Denis Guay), Claude (Charlotte Nadeau), Gilbert (Lise Fortin), Guy et Clémence (Michel Audet). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral à Lévis pour les bons soins prodigués. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Kateri-Tekakwhita (pour la communauté de Saint-Léon-de-Standon), 494, rue Principale, Saint-Léon-de-Standon (Québec) G0R 4L0. Formulaires disponibles à l'église.