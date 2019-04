MARCOUX, Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er avril 2019, à l'âge de 83 ans et 8 mois, est décédé monsieur Claude Marcoux, époux de madame Marie-Claire Labrecque, fils de feu madame Marie-Louise Dion et de feu monsieur Jules Marcoux. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12h à 15h.Il était le frère de : feu Madeleine (feu Harry McCarty), feu Roger, feu Simone (feu Jean-Marie Paradis), Laurette (feu Roméo Fournier), feu Gisèle (feu Jean-Paul Morissette), Fernande (feu Gilles Higgins), Pauline (feu André Dorval), Cécile (feu Claude Bernier), feu Rita (feu Jean-Marie-Malenfant), Michel (Jocelyne Couillard) et Pierre (Marie Deschambault). Il laisse également ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labrecque, neveux et nièces des familles Marcoux et Labrecque ainsi que de nombreux amis. Un merci spécial au personnel de la Résidence du Précieux-Sang de Lévis et aux intervenants de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis143, rue Wolfe, Lévis, Québec, 418 835-7188, courriel : info@fhdl.caSite web : www.fhdl.ca Des formulaires seront disponibles au centre funéraire.